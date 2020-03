“Ho mandato un avviso ai primari di tutti i reparti di tutti gli ospedali pugliesi di tenere a casa il personaggio che non serve, perché in questa fase dobbiamo evitare il rischio di infettarsi in corsia senza utilità. I medici devono autopreservarsi”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano nel corso di una videoconferenza stampa.

“Abbiamo pensato – ha proseguito – a un piano per salvaguardare il personale sanitario per evitare che gli ospedali si intasino davanti a numero elevato di contagiati. Ogni giorno i medici devono informare i primari e ogni struttura darà istruzioni epidemiologiche per tutelare tutti. I nostri ospedali non sono saturi, sono ancora agibili. Occorre tenere preservati, anche a casa, tutto il personale che non deve infettarsi o correre il rischio di infettarsi in corsia”. Emiliano ha ricordato che “in ospedale si entra solo col 118”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.