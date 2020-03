“Nelle altre parti di Italia la situazione è molto complicata. Ogni giorno muoiono tante persone. Tanti ragazzi, giovanissimi. Continuo a ricevere foto e segnalazioni di persone che continuano ad incontrarsi nei circoli ricreativi che stiamo chiudendo. Si può uscire per motivi di lavoro, per motivi eccezionali. Non è necessario andare a giocare a calcetto, andare a cimitero. Dobbiamo stare a casa”. A parlare in diretta Facebook il sindaco Antonio Decaro. “Il contagio sta aumentando – continua Decaro – noi forse non ce ne rendiamo conto. Ma qui arriverà, dobbiamo cercare di frenarlo, dobbiamo stare a casa per evitare i contagi. Il virus cammina con le nostre gambe. Qui a Bari ci sono 116 persone in quarantena fiduciaria”.

“Qui non si è fermato il cuore dei baresi. I costruttori edili hanno versato 10mila euro, i condomini fanno la spesa per persone che sono in difficoltà. La solidarietà non si è fermata – conclude Decaro – restate a casa, non mi costringete a chiudere tutto. Restate a casa”. Ed infine il sindaco fa ascoltare anche una canzone da Youtube.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.