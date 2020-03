Ha chiuso per la giornata di oggi il Penny di via Gentile a Japigia. La sanificazione è stata resa necessaria, in forma preventiva, in seguito all’accertamento di un caso di coronavirus, pare, non all’interno del supermercato ma di un parente di un dipendente del punto vendita. È scattata la quarantena per tutti coloro che sono stati a contatto con il caso riscontrato positivo. Il supermercato riaprirà domani.

(Foto Facebook)

