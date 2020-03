Pako Tisti è un artista barese, showman e dj, che da quando è entrato in vigore il decreto #restiamoacasa ha deciso di regalare dei momenti di spensieratezza al suo quartiere, il San Paolo. Il primo giorno si sono verificati dei problemi, con qualcuno che ha persino acceso dei fumogeni. “Ma non era proprio quella la mia intenzione – ci racconta Pako – anzi quei fumogeni hanno rovinato il bello di quell’iniziativa”. Pako non si è fermato e ha deciso di continuare anche i giorni successivi.

Ormai è diventato un appuntamento fisso. “Ho continuato – spiega ancora Pako – perché mi volevo rifare per tutto ciò che era stato detto di negativo del quartiere. Qui ci sono centinaia di famiglie che lavorano ogni giorno da casa o fuori, che stanno combattendo per cercare di contribuire a ridurre il contagio. Io volevo solo regalare qualcosa a tutta questa gente”. Da allora riceve persino richieste in privato anche da fuori Bari. “Mi hanno scritto persino dal Canada – ci confessa – cerco di accontentare tutti, alcuni mi chiedono di fare gli auguri di compleanno, di mettere una canzoncina per i più piccoli. Io lo so bene che non c’è nulla da festeggiare, lo faccio solo per farci un po’ di compagnia, senza mancare di rispetto a chi è in ospedale a lottare anche per noi”.

