Silvio Berlusconi ha donato 10 milioni alla sanità lombarda «per la realizzazione del reparto di 400 posti di terapia intensiva alla fiera di Milano (o, eventualmente, per altre emergenze)», lo ha annunciato in una nota Forza Italia. L’«assegno» dell’ex premier – comunicato in diretta al governatore Attilio Fontana al telefono – verrà ora girato a Guido Bertolaso, neo consulente del presidente della Regione Lombardia, al lavoro per reperire macchinari e personale medico.