Piero Chiambretti e l’anziana mamma sono attualmente al pronto soccorso dell’ospedale Mauriziano di Torino. Sia il personaggio tv che la madre sono entrambi positivi al test del coronavirus. I due sono arrivati in ambulanza ma non sarebbero in gravi condizioni.

(Foto Repubblica)

