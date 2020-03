In Puglia sale a 25 il numero dei morti per il coronavirus. A Cupertino, in Salento, un 62enne risultato positivo al Covid-19 è morto come comunicato dalla Asl al sindaco. L’uomo aveva già una patologia pregressa ed è morto mentre veniva trasportato dal 118 in ospedale a Lecce. Le condizioni di salute si sono aggravate tra febbre alta e difficoltà respiratorie. Dopo il decesso la moglie, la figlia e il genero sono stati sottoposti a isolamento in attesa dell’esito dei tamponi. Sono 4 i copertinesi deceduti negli ultimi 9 giorni.

Nelle stesse ore l’onorevole Rossano Sasso della Lega in una nota segnala il boom di contagi tra gli agenti di polizia locale di Altamura: “Purtroppo è letteralmente scoppiato il coronavirus ad Altamura, la città in cui risiedo. Infatti, dopo i primi tre casi di contagio, tra cui un vigile urbano, oggi sono risultati positivi altri 5 agenti della polizia locale”.

