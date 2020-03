Tre decessi e 42 nuovi casi di infezione da coronavirus in Puglia oggi. Lo comunica il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano: oggi sono stati effettuati 613 test in tutta la regione, il totale dei decessi sale quindi a 26 mentre quello dei contagiati a 466.

I 42 nuovi casi sono così suddivisi: 18 in provincia di Bari; uno nella Bat; 4 nel Brindisino, 16 nel Foggiano, uno in provincia di Lecce e 2 in quella di Taranto. Risultano decedute tre persone, una di 79 anni nella provincia Bat, uno nel Foggiano e una nella provincia di Bari.

