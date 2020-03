Sono partite oggi le operazioni di sanificazione del Teatro Petruzzelli di Bari, sede dell’omonima fondazione lirica. Si tratta di tre giorni di lavori – fa sapere il teatro – per disinfettare tutte le aree dell’edificio: dalla platea al palcoscenico, dai camerini agli uffici, dal botteghino a tutte le zone tecniche e di servizio al pubblico.

“L’intervento mira a garantire il massimo della sicurezza per un futuro utilizzo del Teatro, in attesa di conoscere la data della sua riapertura dopo l’emergenza Coronavirus”. In Puglia sono 786 i casi certificati su 6160 tamponi effettuati fino al 22 marzo. La curva di incremento percentuale dei positivi al coronavirus ha una progressione del 12,76% rispetto al giorno precedente. In costante aumento verso un picco che non è stato ancora raggiunto. Si registrano inoltre 31 deceduti, 3 guariti e 5374 persone negative al test.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.