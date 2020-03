“Nessun ringraziamento sarà mai abbastanza, speriamo con questo piccolo gesto di strapparvi un sorriso e di darvi la forza per affrontare questo difficile momento”. Così la catena di ristoranti Pescobar commenta sui social network il gesto di beneficenza per il personale sanitario del Policlinico di Bari impegnato nel pieno dell’emergenza coronavirus. “Pescobar e Deliveroo per i medici, gli infermieri e il personale del padiglione Asclepios dell’ospedale Policlinico”.

Si tratta dell’ennesimo gesto di solidarietà da parte dei commercianti baresi, a pochi giorni di distanza dall’omaggio dello storico panificio Fiore, nel cuore di Bari vecchia, che lo scorso 19 marzo ha deciso di regalare 15 ruote di focaccia ai sanitari.

