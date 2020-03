Dopo le urla disperate per essere rimasta senza soldi, riprese in due video questa mattina in via Roberto da Bari, la commerciante barese è stata contattata da tante persone che si sono messe a disposizione per fornire degli aiuti. Almeno per il tempo necessario per fare arrivare la pensione della madre. Anche il Comune si è mobilitato. Questo pomeriggio l’assessore al Welfare, Francesca Bottalico, ha portato la spesa alla famiglia in difficoltà.

