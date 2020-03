Sono disperati gli operai addetti alla manutenzione del cimitero di Bari. Questo mese si sono ritrovati senza stipendio.

“Non è giusto – denunciano – stiamo lavorando in prima linea con tanti rischi e paure. Per cosa? Per non precipire lo stipendio? Qui abbiamo i pagamenti di mutui/affitti e bambini da sfamare”.

Della questione se ne sta occupando l’assessore Vito Lacoppola.