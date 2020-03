Due nuovi casi di coronovarius a Molfetta. A comunicarlo è il sindaco Tommaso Minervini. “Desidero precisare che la cassiera di un supermercato su via Bisceglie risultata positiva al Covid-19 è residente a Bari ed è lì in isolamento dal 17 marzo – spirga – Anche il suo collega di Molfetta, che potrebbe avere avuto contatti con lei, è in quarantena dallo stesso giorno. Pertanto mancherebbero soltanto pochi giorni alla fine dell’isolamento precauzionale. Il titolare del supermercato svolgerà le operazioni di sanificazione. Pertanto, ribadisco che la situazione è sotto controllo. Rinnovo l’obbligo di rimanere a casa e di mantenere, quando si esce soltanto per necessità, la distanza di sicurezza di almeno un metro”.

Contagiata anche una infermiera dell’ospedale di Molfetta. Sono state attivate tutte le procedure previste dal protocollo di emergenza. Chiuso il pronto soccorso per permettere la sanificazione.

