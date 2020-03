In prima linea senza dispositivi di protezione individuale. E’ quello che sta accadendo negli ospedali pugliesi nel pieno dell’emergenza coronavirus, come ha raccontato il governatore Michele Emiliano in diretta su Rai1 a Domenica In: “Oggi al Policlinico di Bari abbiamo distribuito delle tute non della tipologia di bio contenimento ma con caratteristiche diverse. C’è il rischio che questi ragazzi siano privi della protezione minima”.

“Gli ospedali – aggiunge Emiliano – sono il punto più delicato e strategico nell’emergenza sanitaria. Il Mezzogiorno va a supporto del Nord, dalla Puglia sono partiti 600 infermieri che interverranno nelle zone più colpite”. Le scorte della Protezione civile di mascherine, guanti, tute e altri dispositivi di protezione dovrebbero giunge entro martedì 24 marzo.

