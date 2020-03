Un albergo a 4 stelle per 80 medici e infermieri impegnati nei reparti Covid del Policlinico di Bari. A Poggiofranco l’imprenditore Daniele Degennaro, proprietario dell’hotel “Hi” ha messo la struttura a disposizione dei sanitari in prima linea per l’emergenza coronavirus e sarà attivo nelle prossime ore.

L’iniziativa – si legge in una nota – è stata realizzata dall’associazione culturale ‘L’Isola che non c’è’ di Latiano (Brindisi) solitamente impegnata in battaglie ambientaliste contro l’uso della plastica e per l’Alta velocità ferroviaria lungo la dorsale Adriatica e alla quale aderiscono sindaci, accademici, personalità della cultura, giornalisti, governatori di alcune Regioni, medici, imprenditori e il cantante Albano Carrisi. La decisione è arrivata in risposta all’appello del presidente della Scuola di medicina dell’Università di Bari, Loreto Gesualdo, per evitare che i sanitari potessero mettere in pericolo la salute dei propri cari tra le mura domestiche.

Foto Facebook Hotel Hi

