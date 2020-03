Quando finirà il contagio? Nella seconda o terza settimana di maggio, in particolare. fra il 5 e il 16 maggio. L’Einaudi Institute for Economics and Finance (Eief), un centro di ricerca universitaria di Roma sostenuto dalla Banca d’Italia, ha avviato in questi giorni un lavoro di ricerca. L’intento è formulare le prime proiezioni attendibili sulla data alla quale l’Italia arriverà alla frontiera di quota zero nei nuovi contagi registrati. Uno studio statistico sviluppato sui dati della Protezione civile.

Dall’analisi dei dati del 29 marzo ci sono stime per ciascuna regione, dalle quali emerge che il 6 aprile il Trentino Alto Adige dovrebbe essere la prima area a vedere l’azzeramento dei casi, seguita il 7 aprile da Liguria, Umbria e Basilicata, poi da Valle d’Aosta (8 aprile), Puglia (9 aprile), Friuli Venezia Giulia (10 aprile), Abruzzo (11), Veneto e Sicilia (14), Piemonte (15), Lazio (16), Calabria (17), Campania (20), Lombardia (22), Emilia Romagna (28), Toscana (5 maggio). Ovviamente se le misure restrittive continueranno ad essere rispettate.

