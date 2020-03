A Milano è stato inaugurato questa mattina l’ospedale costruito in soli dieci giorni. L’opera è stata presentata in conferenza stampa, alla presenza di decine di persone. Un messaggio sbagliato secondo il sindaco Antonio Decaro, in diretta su Rai 1. “Se mi posso permettere l’ospedale rappresenta un simbolo di come possiamo combattere il coronavirus. Quella conferenza stampa se me lo permettete, non mi sembra un modo per contrastare il coronavirus, nonostante la presenza di mascherine. Diamo alle persone che stanno a casa un segnale sbagliato. Quella conferenza stampa si poteva fare in video”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.