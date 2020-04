Nel corso dei controlli finalizzati al contenimento della diffusione del coronavirus, in via Sarnelli una pattuglia di Carabinieri della Stazione di Polignano a Mare ha proceduto al controllo di G.V. 35enne del luogo. L’uomo, avendo assunto un atteggiamento sospetto, è stato sottoposto ad una perquisizione veicolare e personale nel corso della quale i militari operanti hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro grammi 100 di eroina.

La perquisizione è stata poi estesa anche alla sua abitazione, all’interno della quale è stato rinvenuto e sottoposto a sequestro un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Sono scattate così le manette ed è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

In altra circostanza, invece, militari dello stesso reparto, hanno eseguito una perquisizione domiciliare, a carico di M.C.D. 41enne del luogo, trovandolo in possesso di 13 dosi di cocaina, per complessivi grammi 6 e di materiale per il confezionamento dello stupefacente, il tutto sottoposto a sequestro. Anche per quest’ultimo, tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

