Una donazione al Comune di Bari di circa 750 libri di narrativa che verranno distribuiti ai cittadini baresi che ne faranno richiesta. Nel pieno dell’emergenza coronavirus lunedì 6 marzo alle ore 9, presso l’assessorato al welfare in piazza Chiurlia a Bari, l’associazione “Gens Nova”- Ets, con la collaborazione dell’associazione HBARI2003-onlus regaleranno 750 libri.

“In questo momento – commentano Antonio Maria La Scala e Gianni Romito – in cui tutti devono necessariamente restare a casa per impedire la diffusione di del Covid-19, contribuiranno al grande lavoro che l’amministrazione comunale sta svolgendo, in questo periodo, in aiuto dei più deboli”.

“Da lungo tempo le associazioni GENS NOVA e HBARI2003 si rendono promotori di iniziative sociali per la città di Bari e non solo. In questa occasione, disponendo di una biblioteca composta da un considerevole numero di scritti di diversi autori di narrativa dei generi più disparati, hanno deciso di donarla al Comune di Bari affinché, vengano messi a diposizione degli amanti della lettura, che in questo triste momento non possono muoversi da casa e non possono procurarsi nuove letture”.

