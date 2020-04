I Comuni di Molfetta e Giovinazzo annunciano l’annullamento dell’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale, prevista il 3 maggio 2020. In relazione alle disposizioni governative a tutela del rischio contagio dettato dalla presenza in ambito mondiale del virus COVID-19 e nel rispetto massimo della tutela della vita umana i due comuni hanno deciso, in accordo, di annullare l’esibizione delle Frecce Tricolori. I due Comuni sono intenzionati a ospitare la manifestazione il prossimo anno, come segnale di rilancio del territorio.

Sarebbe stato il primo appuntamento della stagione, come ha reso noto l’Areoclub Italia. Lo scorso anno enorme è stato il successo per l’esibizione durante la festa di San Nicola: migliaia di persone sul lungomare, da Pane e pomodoro fino al teatro Margherita, per assistere all’esibizione.

