Proseguono le iniziative di sensibilizzazione del sindaco di Bari Antonio Decaro per invitare i concittadini a restare a casa nel corso dell’emergenza coronavirus. Dopo i blitz tra parchi e spiagge, nelle ultime ore nelle chat di Whatsapp si è diffuso un audio del primo cittadino barese dedicato a chi continua ad uscire senza rispettare le normative sanitarie.

“C’è il sole, mi vado a fare un giro. Che problema c’è?”, racconta Decaro nel video in basso. Il virus ha colpito anche al comunità di Bari: “Ti sto guardando io e gli altri. Ti vedono anche Rocco e Tarquinio – continua Decaro -. Rocco voleva ritornare a correre sul lungomare, Tarquinio voleva rivedere il Bari in Serie A. Sono morti, contagiati da qualcuno uscito per fare la spesa in modo non necessario o come te che vuoi vedere il sole. Senti a me se vuoi vedere il sole guardalo dalla finestra”.

