Una prenotazione dal valore speciale come segno di speranza e ripresa economica. A Bari una coppia di turisti stranieri ha deciso di anticipare le previsioni sul ritorno alla normalità post emergenza coronavirus. Con un tour prenotato con molto preavviso e che si dovrebbe svolgere tra 5 mesi tra le strade della città vecchia e il lungomare a bordo del risciò.

“Signor Dirk – scrivono su facebook i responsabili di Veloservice – ancora non ti conosciamo ma vogliamo già ringraziare e tua moglie per la prenotazione. Ha un sacco di significato per noi e per tutta l’industria dei viaggi e del turismo.A proposito di ora possiamo dire che non sarà un tour, sarà una festa. Non vediamo l’ora che arrivi il 17 settembre”.

Il settore turistico è tra i più colpiti in Puglia. “La Regione – ha dichiarato il presidente Michele Emiliano – sta seguendo con la massima attenzione le problematiche del comparto turismo e cultura Siamo al fianco di tutti gli operatori”.

