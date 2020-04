Cala sensibilmente il numero dei contagiati da coronavirus in Puglia, oggi sono solamente 58 su 1.053 tamponi svolti, di cui 21 nella provincia di Bari. Un dato che, se confermato, potrebbe vuol dire che la curva dei contagi è in fase calante. Rispetto a ieri (105 contagi) i casi si sono quasi dimezzati.

I decessi, invece, sono 9: 6 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Lecce. Salgono quindi a 173 le morti provocate dal coronavirus, percentuale di letalità pari al 7,7%. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 18.977 test, i positivi complessivamente sono 2.240. Le persone ricoverate sono 780, quelle in isolamento 912, i pazienti guariti 94. Dei 2.240 contagiati, 762 risiedono in provincia di Bari, 546 in provincia di Foggia, i due territori più colpiti.

