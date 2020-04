Mascherine distribuite nel Lazio, precisamente a Gaeta, con stampato un simbolo politico. La denuncia è del sindaco di Gaeta, Cosimino Mitrano.

“Premesso che ho sempre sostenuto che da quando è iniziata l’emergenza Covid-19 dobbiamo tutti indossare un’unica maglia che è quella della solidarietà. Mi sono sempre battuto per un modello di politica che premi il merito e che mantenga sempre una dignità nei valori e nei rapporti. Come dico sempre, si può sempre sbagliare, ma in buona fede – spiega il sindaco – Dall’inizio ho immediatamente posto una regola, senza se e senza ma: che i consiglieri restassero fuori dalla fase di raccolta delle richieste delle mascherine che avviene attraverso la mia mail istituzionale e dalla fase di consegna delle stesse. E così è! Non c’è logica di partito o colore politico, esiste solo una tangibile necessità di dare risposte, conforto ed assistenza a chi ne ha bisogno. Pertanto a nome personale e di tutta l’Amministrazione condanniamo questo comportamento fuori luogo ed inopportuno ed esigiamo che si chieda scusa alla Città ed ai suoi cittadini”.