Con l’emergenza coronavirus nella città di Bari aumentano le azioni solidali per sostenere il servizio sanitario pubblico. “Anche la Farmacia Poggiofranco offre un contributo di 100 mascherine chirurgiche agli operatori del 118”, commenta nel video in basso la dottoressa Valentina Potenza. L’iniziativa della farmacia Poggiofranco, in Via Robert Kennedy, va ad aggiungersi alla solidarietà delle aziende private e alle raccolte fondi tra i cittadini.

