Da Santo Spirito a Japigia. Il Comune di Bari annuncia che è stata prorogata al 13 aprile la sospensione dei mercati cittadini settimanali e del mercato giornaliero di via Pitagora. Ecco l’elenco dei mercati cittadini interessati dal provvedimento durante le festività di Pasqua e pasquetta.

Il mercato settimanale del lunedì sito in via Portoghese, vicinanza piscine comunali; del martedì in via Vaccarella a Carbonara e il mercato settimanale in via L. del Turco a Palese. Il mercato settimanale del mercoledì in via Udine a Santo Spirito, quello nei pressi di via Caldarola al quartiere Japigia e quello settimanale in via Valle Giglioli a Torre a Mare.

Il mercato settimanale del giovedì sito in via Salvemini al quartiere San Pasquale; del venerdì sito in via De Ribera al quartiere San Paolo; del sabato sito in via Madre Teresa di Calcutta al quartiere Poggiofranco;

La proroga riguarda anche il mercato di via Pitagora, sia per la parte riguardante il mercato giornaliero che per la parte riguardante gli operatori che si avvicendano nell’occupazione dei posteggi nei diversi giorni della settimana. Infine, il mercatino delle pulci di via Vaccarella che si tiene nella prima e terza domenica di ogni mese.