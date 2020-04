Un bimbo di 8 anni è risultato positivo al coronavirus nel reparto di Pediatria dell’ospedale Perrino di Brindisi dove era ricoverato da lunedì scorso, per altre problematiche. Lo si apprende dalla direzione della Asl di Brindisi. È il secondo caso registrato nello stesso reparto dopo il bambino di 4 mesi. Entrambi sono in buone condizioni e sono in isolamento. Per i parenti sono stati disposti i tamponi e si attende ora di conoscerne l’esito.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.