Resta stabile il numero dei contagi da coronavirus in Puglia, oggi su 1.640 tamponi svolti sono risultate positive 74 persone. Mentre resta ancora alto il numero di decessi, 11 quelli registrati: 2 in provincia di Bari, 4 in provincia di Foggia, uno in provincia di Taranto, uno in provincia Bat, 3 in provincia di Brindisi.

Lo comunica il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Il numero dei decessi in Puglia sale a 299, mentre i pazienti guariti sono 334, quelli in isolamento domiciliare 1.355. Le persone contagiate dal coronavirus ricoverate in ospedale sono 661. Dei 74 nuovi casi, 24 sono stati rilevati in provincia di Foggia, 16 nel Barese e 15 nella Bat. Infine, su 36.158 tamponi eseguiti dall’inizio dell’emergenza, i casi positivi sono 3.258, meno del 10%.

