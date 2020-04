Per il secondo giorno consecutivo i nuovi contagi da coronavirus in Puglia superano la soglia dei cento, oggi sono 109, mentre i decessi registrati sono dieci: 1 in provincia di Bari, 6 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Taranto. I tamponi refertati oggi sono stati 2.068, la maggiore concentrazione di contagi è stata rilevata nella provincia di Bari con 59 casi.

Ad oggi, i pazienti deceduti sono 372, quelli guariti 531 mentre quelli ricoverati sono 624. I pugliesi in isolamento domiciliare sono 1.591. Dall’inizio dell’emergenza coronavirus sono stati effettuati 50.410 test, complessivamente i casi positivi individuati sono 3.839, di cui 1.247 solamente nella provincia di Bari.

