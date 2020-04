È con le note di “I Believe I can Fly – Se ci credo, posso volare” che il gruppo vocale Sounds Cool vuole dare voce alla solidarietà e sostenere Bari Solidale, la raccolta straordinaria di contributi economici, beni alimentari e beni di prima necessità per famiglie e bambini in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus.

“Abbiamo voluto riunire le nostre voci in questo video, anche se fisicamente lontani, per regalare un inno alla speranza, per dare un’emozione e aiutarci a superare questo momento non facile” commenta Fabio Calabrese, direttore artistico del gruppo vocale. “La musica ci può far volare e ha dimostrato di poter rendere tutti più forti e soprattutto più uniti.”

Gruppo vocale barese con repertorio di brani tratti dal genere gospel, musical, musica leggera internazionale e italiana, Il Sounds Cool riunisce circa 30 persone, tra coristi e strumentisti, tutti accomunati dalla passione per la musica e annovera la partecipazione a iniziative di beneficienza come la Race for the Cure e i concerti dei Donatori di Musica.

Con il patrocinio dell’ RCU Japigia Sant’Anna, il Sounds Cool vuole invitare chi può a fare una donazione tramite Bari Solidale – tutte le modalità sono disponibili sul sito del Comune di Bari. Un semplice gesto per chi in questo momento sta continuando a lavorare in prima linea per aiutare chi è in difficoltà.

