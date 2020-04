“Anche il mio è lavoro”: una maratona streaming della Regione Puglia è dedicata ai lavoratori dello spettacolo, comparto messo in ginocchio dall’emergenza Coronavirus. Condotta alle 17 da Antonio Stornaiolo ed Emilio Solfrizzi, è realizzata da Teatro Pubblico Pugliese e Apulia Film Commission, visibile anche su www.facebook.com/nuovoteatroverdi. In programma artisti, operatori e istituzioni, con Luca Argentero e il governatore pugliese Michele Emiliano, tra gli altri: annunciati anche Claudio Bisio, Lino Banfi, Stefania Rocca, Bianca Guaccero, Federico Moccia, Dino Abbrescia.

Un Primo Maggio per i lavoratori della cultura è promosso anche da Legambiente Scuola Formazione, La Nuova Ecologia e FestambienteSud, con una diretta alle 18 sulle tre pagine Facebook e su lanuovaecologia.it e iorestoacasa.legambiente.it.

Vincenzo Bellini (Puglia Creativa), Ledo Prato (Mecenate 90) e Stefania Marrone (Cresco) saranno in cerca di iniziative per salvare spettacolo e Beni culturali, in un settore strategico in Italia. (ANSA)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.