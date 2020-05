Solamente oggi, da mezzanotte alle 19, 869 le persone rientrate in Puglia da altre regioni hanno compilato il modulo di autosegnalazione on-line. Il dato è in continuo aggiornamento. Il decreto del presidente del consiglio dei ministri ha dato il via libera oggi alla “fase 2” e consente, tra le altre cose, a chiunque “il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha firmato la settimana scorsa un’ordinanza che dispone l’obbligo, per le persone rientrate in Puglia da altre regioni che intendono soggiornare per un lungo periodo, di comunicare il proprio arrivo al medico curante, all’Asl o compilando un modulo on-line e di restare in isolamento domiciliare per 14 giorni.

