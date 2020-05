Vasto incendio nel deposito giudiziario in strada Santa Caterina. A fuoco sono andate cento auto parcheggiate. Sul posto i vigili del fuoco che hanno lavorato per ore per spegnere le fiamme. Sono in corso le indagini della polizia per capire l’origine dell’incendio e non si esclude alcuna ipotesi, a cominciare da quella dolosa.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.