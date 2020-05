Voucher per le famiglie da usare nei campi estivi o per la pratica sportiva. L’annuncio è dell’assessore allo Sport del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli. L’intenzione dell’amministrazione è di venire incontro alle famiglie che durante il lockdown, a causa delle chiusure delle scuole, hanno dovuto affrontare non pochi sacrifici dal punto di vista organizzativo e lavorativo. Con la fase 2, se il numero di contagi continuerà a scendere, sarà possibile ritornare ad esempio nei campi estivi o anche in piscina. Secondo delle linee guida sulle quali sta lavorando il Ministero.

Il Comune sta invece pensando ad un sostegno, una sorta di voucher da dare alle famiglie che può essere speso esclusivamente o per le attività estive o per la pratica sportiva, per comprare il corso di nuoto o un corso di palestra. “In questa maniera – spiega Petruzzelli – intendiamo sostenere la ripresa delle attività sportive in città, perché ci sono tante persone che vivono e lavorano attraverso lo sport ma lo sport è anche importante per farci star bene, per far star bene i baresi”.

