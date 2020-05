Protesta in piazza questa mattina di commercianti, cittadini, artigiani riuniti nel movimento Le Formiche. “Oggi – spiega Mimmo Tarantini in rappresentanza dei commercianti – presenteremo al sindaco Antonio Decaro argomenti da portare a Conte. Consegneremo F24 perché noi non pagheremo nessuna tassa. Chiediamo la pace fiscale 2020, chiediamo sostegni per riaprire le attività. Siamo oggi in piazza pacificamente, ma se non arrivano sostegni il 18 maggio non apriremo le nostre attività e protesteremo”.

Tarantini precisa inoltre: “Noi non manifestiamo contro il Comune, il sindaco è dalla nostra parte, ma non basta. Dopo due mesi ci troviamo ad avere anticipato la cassa integrazione ai nostri dipendenti, se non ci danno i soldi, sarà la pandemia totale, quella delle chiusure”. Alla manifestazione hanno partecipato anche esponenti della Lega, come Fabio Romito e Michele Picaro.

