Calano ancora i nuovi contagi da coronavirus in Puglia, oggi su 1.338 tamponi effettuati ne sono stati rilevati 14: 7 in provincia di Bari, 5 nel Foggiano, uno in provincia di Lecce e uno in provincia di Taranto.

Sono stati registrati 3 decessi: 1 nella Bat, 1 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Foggia, dall’inizio dell’emergenza sono 451 le vittime in Puglia. I pazienti guariti, invece, sono 1.332, quelli ricoverati negli ospedali 372, i pugliesi in isolamento domiciliare 1.735. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 79.737 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.327. Allo stato attuale, i pugliesi che risultano essere ancora positivi sono 2.544.

