Oggi sono ripresi i lavori di manutenzione sulle spiagge pubbliche di Bari, ma il sindaco Antonio Decaro appare poco ottimista: “A leggere le linee guida (Inail, ndr) relative alla sicurezza sanitaria sembra quasi impossibile poter tornare in spiaggia. Non sappiamo ancora bene come faremo a rispettare le regole ma sicuramente, sacrificandoci un po’ tutti, un modo per non rinunciare al nostro mare quest’estate lo troveremo”.

La manutenzione è iniziata da due dei tratti costieri più estesi, avviati i cantieri di Torre Quetta a sud e Fesca – San Girolamo a nord. In particolare lungo il waterfront si sta procedendo alla pulizia dei marciapiedi che costeggiano le grandi aiuole di macchia mediterranea e alla pulizia e spianamento del ghiaino accumulatosi nella parte retrostante la linea di costa a causa delle mareggiate invernali, che allo stato rende inaccessibili alcuni tratti dei camminamenti.

Grazie a queste operazioni sarà possibile spianare completamente le spiagge di Fesca San Girolamo e ripristinarne la regolare profondità per consentire ai cittadini un comodo accesso alla battigia. Quanto alla spiaggia sabbiosa a ridosso di Lido Massimo sarà oggetto di ripascimento grazie al trasporto di circa 40 tonnellate di sabbia depositate dalle mareggiate proprio sul confinante lido privato. Infine, la sabbia trasportata fin nelle zone carrabili interne, oltre le aiuole, sarà raccolta e conferita in discarica in quanto contaminata dai gas di scarico e dalle perdite delle auto. I lavori interesseranno l’intera lunghezza del waterfront.

Contemporaneamente, a Torre Quetta, gli interventi stanno interessando i camminamenti e i pontili: prima di intervenire sulla parte lignea e metallica delle strutture in acqua, si sta procedendo al ripristino della continuità della pavimentazione in masselli autobloccanti dei camminamenti.

Le squadre impegnate a Torre Quetta sono tenute inoltre a operare nel rispetto delle prescrizioni legate alla possibile presenza di nidi di specie protette – il fratino e la tartaruga marina – in modo da salvaguardare la schiusa delle uova.

“Sono ripresi i lavori di manutenzione delle spiagge, come accade ogni anno. Stiamo lavorando da nord a sud in vista della stagione estiva, anche se ad oggi non sappiamo ancora cosa ci aspetta – spiega il sindaco Antonio Decaro, che oggi si è recato a San Girolamo per verificare di persona l’andamento del cantiere -. Siamo pronti a lavorare come sempre per trovare soluzioni che ci permettano di vivere il nostro mare in sicurezza, partendo in primo luogo dalla responsabilità di ciascuno di noi. Quello che sicuramente non succederà è che a Bari le spiagge pubbliche siano inaccessibili, e per questo proveremo a contingentare spazi e tempi. Le regole inserite ad oggi nel protocollo sono ostiche ma noi non vogliamo rinunciare al nostro mare”.

“Abbiamo scelto appositamente di avviare gli interventi di manutenzione a Torre Quetta e San Girolamo – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso – poiché si tratta di due tratti di costa particolarmente estesi che, nel momento in cui sarà possibile sostare in spiaggia, potranno consentire il rispetto del distanziamento sociale. Sul litorale di San Girolamo e Fesca abbiamo riscontrato la presenza diffusa di importanti apporti di sabbia anche nei tratti di spiaggia su cui la valutazione impatto ambientale e le autorizzazioni correlate ci avevano imposto il ripascimento in ciottoli, e questo dimostra come la natura sta facendo il suo corso modificando questo tratto di lungomare lasciandoci sperare per il futuro di poter avere una spiaggia sabbiosa più estesa di quella ipotizzata in fase di progetto.

La stessa tipologia di lavori ora in corso interesserà nel prossimo mese tutto il litorale cittadino grazie all’impegno delle imprese aggiudicatarie degli accordi quadro, sia quello in via di conclusione sia quello che sta per partire, cui si aggiungeranno le squadre di AMIU incaricate di rimuovere i rifiuti accumulatisi sulla linea di costa nel corso dell’inverno. Tutti gli interventi saranno conclusi entro metà giugno”.

Di seguito l’elenco delle lavorazioni in corso e imminenti.

Manutenzione stagionale delle spiagge pubbliche con operazioni di “livellamento”:

Santo Spirito – Palese

area attrezzata ex Sciala San Michele;

area attrezzata ex Ristorante Tommaso;

area attrezzata posta tra Circolo finanziari e Lido Sun Beach;

area attrezzata prospiciente lungomare C. Colombo angolo via Cola di Cagno;

San Girolamo – San Cataldo

area attrezzata adiacente alla Spiaggia San Francesco;

area attrezzata adiacente ristorante Provolina;

Waterfront San Girolamo – Fesca (spiaggia ovest e spiaggia est);

“Torre Quetta”:

manutenzione dei pontili danneggiati a causa dell’azione erosiva del mare;

“Pane e Pomodoro”:

manutenzione dei pontili e altri interventi

Nel corso dei lavori sulla costa cittadina si provvederà inoltre alla sistemazione della cartellonistica e a piccoli interventi quali la chiusura dei varchi delle strutture demaniali costiere oggetto di danneggiamento e/o vandalismo.

