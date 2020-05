Addio allo storico hotel 7 mari davanti alla spiaggia di San Francesco. Oggi le ruspe hanno buttato giù l’intero edificio.

La struttura era una delle più longeve in città, punto di riferimento per chi voleva soggiornare a pochi metri dal mare ma anche per tanti convegni. Al suo posto nasceranno appartamenti vista mare, ma il progetto prevede l’apertura comunque di uno spazio destinato sempre ad attività alberghiera. Qui in basso il video dell’abbattimento, pubblicato su Facebook da Mario Staffieri, direttore della spiaggia di San Francesco.

I lavori di abbattimento erano cominciati già nella giornata di ieri. Oggi l’abbattimento della seconda e ultima parte. La chiusura del “7 Mari” si aggiunge alle ultime avvenute nel giro di pochi mesi, dal Victor di via Nicolai al Leon d’Oro di piazza Moro. Gli alberghi in città negli ultimi anni si sono quasi dimezzati. Tra i casi più discussi l’ex hotel Ambasciatori, trasformato anche in questo caso in appartamenti.

