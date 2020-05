La Giunta regionale ha approvato il piano straordinario per la Cultura e lo Spettacolo «Custodiamo la Cultura in Puglia» con cui l’assessorato mette in campo altri 17 milioni e 150 mila euro per sostenere gli operatori e le imprese pugliesi nell’emergenza Covid19.

Si tratta di 17 milioni che si sommano ai 5 già previsti per il bonus occupazione e la cui bozza di avviso è pronta e attualmente al vaglio del partenariato; ai 2 milioni del Programma straordinario Cultura e Spettacolo 2019/2020 che resterà aperto fino al 30 giugno; e ai 35 milioni di euro liberati accelerando tutte le pratiche pendenti.

