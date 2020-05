Stasera, 8 maggio, alle 21 si riaccendono le luci di 249 schermi pugliesi e 25 lucani in contemporanea con i 4000 schermi in tutta Italia.

#RiaccendilCinema. È il nome dell’iniziativa, promossa dall’ANEC Associazione Nazionale Esercenti Cinema che vedrà per una sera di nuovo accese le luci dei Cinema in tutta Italia.

Il flash mob simultaneo sarà realizzato venerdì 8 maggio alle ore 21.00 in contemporanea con la diretta su Rai1 della manifestazione per la premiazione della 65° edizione dei Premi David di Donatello presentata da Carlo Conti.

In Puglia i Cinema e i Cinema Teatri si illumineranno simbolicamente in 62 Comuni da Nord (San Giovanni Rotondo) a Sud (Tricase) passando per tutte le città dotate di strutture che contano ben 249 schermi e 38 palcoscenici. Alla iniziativa aderiscono dai grandi gruppi di gestione Multiplex (The Space, UCI, Consorzio Unici) agli esercizi indipendenti e le sale parrocchiali aderenti all’ACEC.

In Basilicata le strutture sono ubicate in 10 comuni e contano 25 schermi e 8 palcoscenici.

Una delegazione dell’Anec di Puglia e Basilicata presidierà simbolicamente l’ingresso del Cinema Abc a Bari durante il Flash mob.

