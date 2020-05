Ombrelloni a tre metri, piscine aperte ma niente giochi e passeggiate sulla spiaggia: così i lidi pugliesi dovrebbero riaprire. Le linee guida regionali sono pronte e sono state trasmesse alle associazioni di categoria, su questi presupposti gli stabilimenti balneari dovrebbero essere attivi. I cinque metri tra ombrelloni imposti dall’Inail erano considerati troppi, in Puglia le distanze si accorciano.

Tra le regole anche il divieto di accesso a bar e bagni per chi non è cliente del lido, stop a calcetto e beach volley. Tra le fila di ombrelloni dovrà essere attrezzato un corridoio di almeno due metri per il passaggio. In più sarà necessario non superare un indice di affollamento pari a una persona per 6 metri quadri.

