Decine di ragazzi davanti ai locali della movida, molti, per non dire quasi tutti, senza mascherina, in felice assembramento. E’ questa la scena che si presenta adesso a Bari, nella zona del lungomare sud (foto facebook).

Inutili i continui e ripetuti appelli di medici ed epidemologi a riprendere la vita normale ma con le precauzioni necessarie, dal distanziamento all’uso delle mascherine. Parole al vento. Evidentemente non è chiaro a tutti un passaggio della “Fase 2”: se la curva dei contagi dovesse tornare a salire pericolosamente, il governo ha il potere di chiudere singole città, regioni, province e attività. Tornare al lockdown sarebbe un colpo da ko. Ma non sembra interessare.

