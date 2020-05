Oggi hanno riaperto anche le chiese, con le prime celebrazioni. In Basilica diversi i fedeli che hanno partecipato alla prima Messa. L’intera chiesa è stata preparata con adesivi sui banconi per indicare dove sedersi e dove no, dove mantenere quindi il distanziamento sociale. Ed ancora, obbligo di mascherine e gel igienizzante all’entrata.

Tutte le chiese hanno un protocollo da seguire, per garantire il distanziamento sociale e ridurre i contatti tra i fedeli. Ad esempio le acquasantiere sono state svuotate. In Basilica oggi a celebrare la prima messa con i fedeli dopo il lockdown è stato padre Francesco D’Agostino.

