Una donna di 58 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento nel rione Madonnella, in via Mola. Ancora non chiare le cause del decesso. Sul posto intervenuto il 118 e la polizia. La donna non viveva sola, era in casa con il marito. Sono in corso gli accertamenti.

AGGIORNAMENTO DELLE 18.52

Secondo le prime verifiche svolte dal medico legale incaricato dalla Procura di Bari, le cause del decesso sarebbero naturali.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.