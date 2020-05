Accusati di quattro furti commessi in negozi di Matera tra maggio e settembre dello scorso anno, a Bari un giovane di 20 anni e una donna di 37 sono stati arrestati e posti ai domiciliari. La Polizia ha eseguito un’ordinanza emessa dal gip della città dei Sassi, Angelo Onorati su richiesta della pm Annafranca Ventricelli. (ansa)

Nella notte si è svolta un’operazione operazione antidroga dei Comandi Provinciali Carabinieri e Guardia di Finanza di Campobasso tra Molise, Campania, Puglia e Calabria in esecuzione di 39 misure cautelari personali della DDA di Campobasso e il sequestro di beni per oltre un milione di euro.

Colpite tre organizzazioni criminali che erano riuscite a costituire un solido e redditizio commercio di sostanze stupefacenti tra Campania e Molise. A capo di un sodalizio un pregiudicato napoletano vertice di un’associazione di stampo camorristico campana che reimpiegava i proventi illeciti della droga in attività commerciali in provincia di Campobasso. L’operazione, chiamata ‘Piazza Pulita’, ha visto impegnati oltre 250 carabinieri e finanzieri in 61 perquisizioni locali e personali. (ansa)

