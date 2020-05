Secondo i dati Anac, dal 2016 al 2019 in Puglia si sono consumati 16 episodi di corruzione nella pubblica amministrazione. Lo comunica Antonella Laricchia, consigliera regionale del M5S che aggiunge: «Siamo la quarta regione italiana per numero di casi e questo indica che c’è un problema serio. Più volte – sostiene – abbiamo chiesto a Emiliano di fare di più e andare oltre gli annunci, ma ha puntualmente girato la testa dall’altra parte non rispondendo alle nostre domande, o facendo rispondere a qualche suo fedelissimo che gli deve la poltrona».

Laricchia torna sull’interdizione di 12 mesi dai pubblici uffici per l’ormai ex commissario straordinario del Consorzio di Bonifica del Centro Sud, Alfredo Borzillo. «La gestione dei Consorzi di Borzillo – dice – interdetto per aver presumibilmente predisposto una gara su misura per un imprenditore a cui aveva chiesto sostegno elettorale per la sua candidatura alle elezioni politiche del 2018 e aver effettuato anomale assunzioni tra cui quella del fidanzato della figlia, è stata da noi denunciata con tantissime interrogazioni. Nel 2018 appena appresa la notizia della presunta indagine dai giornali abbiamo chiesto come stessero le cose e se fosse opportuno che Borzillo continuasse a gestire il Consorzio. Quella interrogazione è decaduta dopo 2 anni senza che sia mai arrivata alcuna risposta».

