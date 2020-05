Una troupe della Rai è stata aggredita sabato sera a Bari. Lo racconta lo stesso giornalista Giuseppe Di Tommaso, cronista della Vita in diretta, che è stato strattonato al molo San Nicola. Il suo operatore è stato anche preso a calci.

La troupe è stata aggredita da un uomo che ha intimato loro di non riprenderlo in volto.”Se tu mi riprendi ancora butto a mare te e il tizio con la telecamera – minaccia una persona – Non devi fare così alle persone eh”.

La troupe stava girando un servizio sulla movida incontrollata a Bari. Solidarietà arriva anche dal comitato di salvaguardia della zona Umbertina: da settimane i residenti sono preoccupati per gli assembramenti soprattutto nei fine settimana.

