Bari, Bellomo (FI): “Palese e Santo Spirito diventino Comune autonomo”

Si torna a discutere di Comune autonomo, questa volta a parlarne è il deputato di Forza Italia, Davide Bellomo che nel corso della Commissione Giustizia alla Camera ha dichiarato che “È giusto, e non più rinviabile, fare di Palese e Santo Spirito un nuovo Comune della Regione Puglia”. Un tema mai caduto realmente nell’ombra, soprattutto da parte dei residenti per i quali è tanto il malcontento in merito alle decisioni dell’amministrazione. Dai lavori, sino alla gestione per finire alla situazione delle periferie maggiormente “dimenticate”, tra queste Catino e San Pio.

Secondo Bellomo, le due comunità della zona nord di Bari – che insieme contano oltre 35mila abitanti – “hanno una loro precisa identità storica e culturale, e persino un santo patrono diverso da quello del capoluogo”. “Si tratta di realtà – prosegue – che hanno tutto il diritto di godere di una propria autonomia amministrativa, anche per porre fine a decenni di disinteresse da parte del Comune di Bari, che ha abbandonato questi territori al degrado e all’incuria”.

Bellomo cita come esempio la scomparsa del presidio della Polizia locale, definendolo “l’ultimo segnale di una lunga serie di mancanze”. “Le infrastrutture sono del tutto inadeguate a sostenere una popolazione in continua crescita – aggiunge – e i sindaci di sinistra che hanno governato Bari per anni non si sono mai davvero preoccupati di intervenire”. Il deputato azzurro denuncia inoltre lo stato del lungomare di Palese e Santo Spirito, “che meriterebbe attenzione e valorizzazione, ma è vittima di un’incuria colpevole e criminale”. “Sono al fianco delle legittime richieste di autonomia – conclude Bellomo – avanzate da un comitato sostenuto dalla stragrande maggioranza dei residenti, cittadini ormai stanchi di essere considerati periferia e privi di servizi essenziali”.

