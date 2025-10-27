Puglia, Vendola: “Serve una battaglia campale contro il voto di scambio”

“Dobbiamo essere pronti a fare una battaglia campale contro il voto di scambio”. Lo ha dichiarato Nichi Vendola a Bari, parlando a margine della presentazione delle liste di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), in cui è candidato al Consiglio regionale. “Cinquanta euro per molte famiglie possono rappresentare tanto – ha aggiunto – ma è vergognoso comprare il voto della povera gente. È un metodo che appartiene a un’idea malata e malavitosa della vita pubblica”

Vendola ha poi rivolto un duro attacco al trasformismo politico, definendolo “una malattia da estirpare”. “È intollerabile – ha affermato – assistere a questo ceto di traghettatori che passano da una parte all’altra, pronti solo a fiutare dove tira il vento. Non portano idee, ma clientele. E questo va sconfitto.”