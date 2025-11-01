Castellana Grotte, torna “November Rock”

La storica associazione di promozione sociale “SottoSopra” torna a far vibrare il cuore del rinnovato “Cinema Milleluci” di Castellana Grotte (Ba) con una nuova edizione di November Rock: la rassegna che unisce (già da quattro anni) cinema, musica e introspezione in un viaggio dentro le vite e le fragilità dei grandi miti della musica mondiale.

Il tema scelto per il 2025 — “Maledizioni, eccessi e rinascite” — racconta la musica come fuoco che brucia e forza che risolleva; come dono che distrugge e talento che rende “immortali”. Tre film, tre esperienze immersive, tre donne che hanno riscritto le regole dell’essere artiste: Whitney Houston, Janis Joplin e Amy Winehouse.

«Quest’anno abbiamo voluto andare oltre lo spettacolo e creare un’esperienza emotiva condivisa, in cui il pubblico non resta spettatore ma voce attiva. La musica diventa una lente per leggere la vita, le cadute e le rinascite», dichiara Sergio Carpinelli, Presidente della APS SottoSopra.

IL PROGRAMMA

Giovedì 6 novembre – “Whitney. Una voce diventata leggenda” -Regia: Kasi Lemmons, 2022

Ospite: Dott.ssa Rosalba Mazzarelli – Psicoterapeuta

Tema: Il genio sotto pressione: talento, trauma e maschera perfetta

Esperienza: Talk tra musica e psiche

Birrificio ospite: Lieviteria – Castellana Grotte (BA)

Giovedì 20 novembre – “Janis: Little Girl Blue” – Regia: Amy J. Berg, 2015

Ospite: Mariagrazia Proietto – Illustratrice

Tema: L’anima in blues: amore, rabbia e libertà

Esperienza: Performance artistica

Birrificio ospite: Birranova – Triggianello (BA)

—

Giovedì 27 novembre – “Amy – The Girl Behind the Name” – Regia: Asif Kapadia, 2015

Ospite: Anna Lovecchio “NINA” – Cantante

Tema: Verità e vulnerabilità: vivere senza filtri

Esperienza: “Back to Amy: Intimate Session” – un mini concerto live, intimo,toccante,potente.

Birrificio ospite: La Bodega de Angelina – Castellana Grotte (BA)

IL MURO DELL’ANIMA – L’ESPERIENZA COLLETTIVA

In ogni serata il pubblico sarà invitato a rispondere a una domanda diversa, ispirata alla storia della protagonista del film. Le risposte, raccolte su post-it e applicate su un grande pannello, costruiranno il Muro dell’Anima: un’installazione partecipata che crescerà settimana dopo settimana, restituendo un collage di fragilità e rinascite condivise.

Un appuntamento imperdibile per i cultori della buona musica, targato “SottoSopra”.

Luogo: Cinema Milleluci – Castellana Grotte

Inizio tassativo proiezioni: ore 20.30.

Ingresso solo su prenotazione previo contatto ai numeri della segreteria di APS SottoSopra:

WhatsApp 347 687 7728 / fisso 080 210 5039